الحياة اللبنانية: الحكومة تبصر النور خلال يومين

جهينة نيوز

شهد لبنان ليل أمس الثلاثاء حركة سياسية نشطة تمثلت بلقاءات واتصالات بين مختلف الأطراف اللبنانية في إطار تأليف الحكومة اللبنانية، حيث استطاعت القوى حسم بعض العقد العالقة وتوزيع الحقائب الوزارية بشكل يرضي جميع الأفرقاء.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة "الحياة" أن لقاءً جرى بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" ووزير الخارجية جبران باسيل وكانت نتائجه جيدة وإيجابية، مرجحا أن الحكومة اللبنانية قد تبصر النور خلال اليومين المقبلين بعد الحسم الكلي للأمور.

ووفقا للمصدر فإن هناك تأكيدات بأن كل الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح ونهايتها ستكون بتأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع حكما، معتبرا أن الحذر واجب في اللحظات الأخيرة نظرا للمحاولات السابقة التي أفشلت التوافق وبالتالي تشكيل الحكومة في لبنان.

أما عن أبرز العقد فتم الاتفاق على توزير شخصية تكون خارج "كتلة التشاوري" لكنها مقربة من رئيس الجمهورية لكن ليست ضمن كتلة وتيار الرئيس.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر خاصة لقناة "الجديد" اللبنانية أن "التيار الوطني الحر" التابع لرئيس الجمهورية و"حزب الله" اللبناني توقعا بأن يتم الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية خلال اليومين المقبلين. وقال المصدر: "لقد اقتربنا من الحسم الايجابي".

بدوره نشر وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ملحم رياشي، تغريدة على حسابه في "تويتر"، وقال خلالها: "وأخيرا خلصت الجمعة 1 شباط 2019".