حوالي 3 آلاف أسطوانة غاز توزعها السورية للتجارة يوميا في دمشق.. و 320 ضبطاً بمخالفات متنوعة

جهينة نيوز

بين مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق بشار حمود أن الفرع يوزع ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف أسطوانة غاز يومياً في محافظة دمشق، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن فرع المؤسسة يسير ما بين 15 إلى 20 سيارة محملة بأسطوانات الغاز يومياً في أحياء دمشق بمعدل حمولة 100 إلى 150 أسطوانة غاز في السيارة الواحدة.

وبين أن التوزيع يتم بالتعاون مع أعضاء مجلس المحافظة والشعب الحزبية في الأحياء، حيث لا يتم توزيع أسطوانات الغاز من السيارة إلا بحضور عضو من مجلس المحافظة أو عضو قيادة شعبة حزبية، حيث يتم استلام أسطوانات الغاز من شركة «محروقات» وبيعها بالسعر النظامي وهو 2650 ليرة سورية.

ووفق بيانات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال الأربعة أيام السابقة 320 ضبطاً بمخالفات متنوعة وتوزعت إلى 71 ضبطاً تموينياً في دمشق و123 ضبطاً في ريف دمشق و79 ضبطاً في محافظة حماة و14 ضبطاً تموينياً في محافظة حمص و21 ضبطاً في محافظة طرطوس و9 ضبوط في اللاذقية و2 ضبط في حلب وضبط واحد في دير الزور.

وتنوعت الضبوط ما بين مخالفات عدم إبراز فواتير لمواد مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات البيع بسعر زائد، وعدم تقديم بيان التكلفة لمادة الحليب، وضبوط لمواد مجهولة المصدر وحيازة مواد منتهية الصلاحية، حيث تم حجز كمية حوالي 23 طناً من مادة برشت مربى المشمش في محافظة ريف دمشق، كما تم تنظيم ضبوط تقاضي أجور زائدة على أجور تقل الركاب وضبوط بيع بطاقات اليانصيب بسعر زائد والمتاجرة بالمواد الإغاثية، ومواد مجهولة المصدر شملت مياهاً معدنية ومرتديلا وبسكويتاً ومربى وحمصاً ومعكرونة، وضبوط بحق محطات الوقود للبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وتهريب المادة حيث تم حجز 2300 ليتر مازوت.

ولوحظ خلال الأيام الأربعة الماضية انخفاض عدد ضبوط المخالفين بمادة الغاز في المحافظات حيث بلغ عددها في المحافظات 82 ضبطاً فيما تم حجز 436 أسطوانة غاز، فيما تم تنظيم 42 ضبطاً تموينياً بمخالفات مخابز تموينية متنوعة ما بين سوء صناعة الخبز والاتجار بالخبز التمويني وتهريب الدقيق التمويني، حيث تم حجز كمية 268 كيس دقيق تمويني مهربة.

كما ضبطت عناصر المديرية بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة في قرية الفرحانية الشرقية مخبزاً تموينياً متوقفاً عن العمل منذ فترة طويلة وغير معاد تشغيله لعدم حصوله على التراخيص القانونية اللازمة يقوم بإنتاج الخبز التمويني وبيع الربطة بسعر 200 ليرة سورية حيث وجد في المخبز كمية 41 كيس دقيق تمويني تم استجرارها من مصدر مجهول، بالإضافة لكمية 345 ربطة خبز تمويني، حيث تم تنظيم الضبط التمويني وإحالة المخالف موجوداً إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيق معه ومعرفة مصدر الدقيق المصادر.

كما ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي بالمحافظة سيارة محملة بكمية 200 كيس دقيق تمويني ما يعادل (40) طناً من مادة الدقيق التمويني مهربة من اللاذقية باتجاه إحدى المنشآت الصناعية بالمدينة الصناعية بحسياء.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص رامي يوسف أنه بعد أن تم سحب عينات من الدقيق المصادر بعد الاشتباه بنوعيته وتبين بعد التحليل أنه دقيق تمويني وتمت مصادرة الكمية المضبوطة وتسليمها لفرع الشركة العامة للمطاحن بالمحافظة وتنظيم الضبوط أصولاً.

وأضاف يوسف أنه تم إحالة سائق السيارة إلى الجهات المختصة بعد اعترافه بخروج الدقيق من إحدى المطاحن الخاصة باللاذقية باتجاه المدينة الصناعية بحسياء وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.