الجيش يواصل تصديه لمحاولات تسلل إرهابيين ويرد على اعتداءاتهم بريفي حماة وإدلب

جهينة نيوز

ردت وحدات من الجيش بضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية واعتداءاتهم على النقاط العسكرية المتمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة الشمالي وإدلب.

وحسبما افادت وكالة سانا أن إحدى وحدات الجيش المتمركزة في محيط مدينة محردة الشمالي الغربي رصدت تحرك مجموعات إرهابية من محور بلدة تل الصخر باتجاه احدى النقاط العسكرية في المنطقة وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة.

كما افشلت الرمايات النارية تسلل الإرهابيين وأجبرتهم على الفرار بعد مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير أسلحة وعتاد كانت بحوزتهم.

وفي ريف ادلب الجنوبي دمرت وحدات من الجيش بضربات مدفعية أوكارا وتجمعات للارهابيين على محور التمانعة وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.