قانون الاستثمار يجبرها على الانتقال من مركز الانطلاق الشمالي إلى الجنوبي

جهينة نيوز

عقدت لجنة نقل الركاب المشترك بالسويداء اجتماعاً برئاسة محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي وحضور قائد الشرطة اللواء معن الأسعد وعضو المكتب التنفيذي المختص تيسير نعيم والجهات المعنية ذات الصلة، وقررت اللجنة نقل البولمانات العاملة بموجب قانون الاستثمار والعائدة ملكيتها لشركتي (الشهباء – التوفيق) من مركز الانطلاق الشمالي إلى الجنوبي والمباشرة في العمل بالمركز الجديد اعتباراً من اليوم 30/1/2019.

كما قررت اللجنة إبقاء خط سير السويداء /المشنف- رامي- العجيلات- الغيضة – أم رواق- طربا – الكسيب/ وعدم فصله كونه كان مدمجاً من قبل وذلك خدمة لمصلحة المواطنين، وناقشت اللجنة دمج خط السويداء سالي- بوسان – الشبكي – الشريحي، على أن يبدأ رأس الخط من قرية الشبكي لتحقيق المصلحة العامة، وناقشت اللجنة طلبات المواطنين لخطوط سير نقل الباصات في القرى وملء الشواغر التي بحاجة إلى ترميم وعدم إفراغ الخطوط لأن مصلحة المواطنين من الأولويات في العمل.