مادورو يعلن استعداده للقاء ترامب على الملأ وفي اي مكان حتى امريكا!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن يلتقي دونالد ترامب في ظل الظروف الحالية، إذ إن حاشية الرئيس الأمريكي لن تسمح بذلك.

وقال مادورو لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول إمكانية لقائه مع ترامب: "الآن أعتقد أن هذا صعب"، معلنا في الوقت نفسه بأنه "مستعد للحديث مع دونالد ترامب، على الملأ في الولايات المتحدة، في فنزويلا، في أي مكان يريده، وتحت أي جدول أعمال وعن أي موضوع".

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "بالإضافة إلى هذا: أنا متأكد من أنه إذا التقينا وتحدثنا، ستكون هناك قصة مختلفة تماما، ولكني أعتقد أنه لن يتم لنا السماح بذلك".

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة. ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".

ويذكر أن عددا من الدول اعترفت بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بينها البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، وألبانيا. وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في فنزويلا أما روسيا، فقد دعمت مادورو بصفته الرئيس الشرعي لفنزويلا.