تجميد جميع أرصدة وحسابات غوايدو في فنزويلا ومنعه من مغادرة البلاد

جهينة نيوز

أعلن رئيس المحكمة العليا بفنزويلا، مايكل مورينو، اليوم الأربعاء، أن المحكمة فرضت حظر مغادرة البلاد على رئيس المعارضة الذي اعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، خوان غوايدو، كما جمدت جميع أرصدته وحساباته البنكية.

وكتب رئيس المحكمة العليا تغريدة على موقع "تويتر": "قررت المحكمة العليا، في قرارها رقم 1 الصادر في 29 يناير/ كانون الثاني، اتخاذ الاحتياطات التالية ضد خوان جيراردو غوايدو ماركيز: فرض حظر على مغادرة البلاد دون إذن حتى اكتمال التحقيق، حظر ورهن الممتلكات، فضلا عن تجميد الحسابات المصرفية و / أو أي أداة مالية أخرى في فنزويلا".

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ الأسبوع الماضي بعد أن أعلن رئيس البرلمان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد مكان الرئيس الحالي نيكولاس مادورو متهماً إياه باللاشرعية.

هذا وقد أعطت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا مهلة 8 أيام للرئيس مادورو لكي يقرر تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، من جهته هدد الرئيس ماكرون بالاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد في حال لم يحترم مادورو هذه المهلة.