ارتفاع عدد قتلى انهيار سد في البرازيل إلى 84

جهينة نيوز

قال رجال إنقاذ في البرازيل أمس الثلاثاء إن عدد القتلى جراء انهيار سد شركة فالي للتعدين في بلدة برومادينهو ارتفع إلى 84 قتيلا بينما لا يزال 276 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف رجال الإنقاذ أنه تم التعرف على هوية 48 شخصا حتى الآن مع استمرار العمل في المنطقة، بحسب رويترز

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 58 شخصا وأكثر من 250 في عداد المفقودين.

ووفقا للسلطات المحلية، فإن اعداد الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات الإنقاذ، والتي قد تستمر عدة أسابيع.

يشار أنه تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث، مشيرة أن 23 منهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة "فالي" فيالبرازيل يوم الجمعة في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.