تيريزا ماي: الخروج باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لازال ممكنا

جهينة نيوز

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء ان موافقة مجلس العموم على ادخال تعديلات على إلية التجارة والجمارك ترسل رسالة مفادها ان الخروج باتفاق مع الاتحاد الاوروبي لازال ممكنا.

وقالت ماي في كلمة لها تعليقا على موافقة 317 نائبا في مقابل رفض 301 نائبا ان "تصويت الليلة يحملها مسؤولية كبيرة بضرورة تبديد مخاوف الأغلبية بشأن بعض المتعلقة بالتجارة والجمارك" مشيرة الى انها ستسعى لإجراء نقاشات مع المسؤولين الأوربيين لتعديل هذه البنود.

واضافت انه ستحاول الحصول على تغييرات قانونية ملزمة أيضا بشأن عدم عودة الحدود الصلبة بين جمهورية وأيرلندا الشمالية.

واعربت ماي عن ارتياحها لوجود غالبية في البرلمان ضد الخروج من الاتحاد الاوروبي دون التوصل الى اتفاق داعية زعماء الأحزاب السياسية في البرلمان الى الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة كيفية الوصول الى تفاهم بشأن بعض القضايا العالقة.

من جانبه اكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في كلمة له انه على استعداد للجلوس والتباحث مع رئيسة الوزراء حول الخطوة القادمة مشددا على ان الأهم في الوقت الراهن هو الحفاظ على وظائف الشعب وحقوقهم من خلال هذا الاتفاق.

وكان غالبية نواب مجلس العموم البريطاني قد صوتوا مساء اليوم بإدخال تعديل على مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) يقضي بإزالة الية التجارة والجمارك في الحدود الإيرلندية واستبدالها بإجراءات أخرى سيتم التفاوض بشانها لاحقا مع بروكسل.

ووافق على التعديل الذي تقدم به النائب المحافظ ورئيس لجنة 1922 غراهام برايدي 317 نائبا أغلبهم من المحافظين ونواب الحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي الموالي للحكومة بينما صوت 301 نائبا من حزب العمال المعارض ونواب الحزب الوطني الأسكتلندي ضد التعديل.

ويعني التصويت على هذا التعديل أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لم يعد أماها من خيار لضمان المصادقة على مسودة اتفاق الخروج سوى العودة للمفوضية الأوروبية لإقناعها بضرورة التخلي عن ألية التجارة والجمارك واستبدالها بإجراءات أخرى تضمن تدفق التجارة الحرة في حال نهاية المرحلة الإنتقالية أواخر العام المقبل دون التوصل لأتفاق شامل للتجارة الحرة.

وينتظر ان تعود رئيسة الوزراء لمجلس العموم في ال13 من فبراير المقبل لعرض نسخة معدلة لمسودة الاتفاق ليتم التصويت عليها ولكن ذلك يبقى مرهونا بموافقة المفوضية الأوروبية على حذف ألية التجارة واستبدالها بإجراءات أخرى.

المصدر كونا