لقاء مؤثر مع رمز بارز في السترات الصفراء .. ماكرون أعلن الحرب

جهينة نيوز:

"لم أكن أفكر أبداً أن شيئاً كهذا قد يحدث في فرنسا" هكذا علق الناشط في حركة السترات الصفراء جيروم رودريغز بعد إصابة عينه أثناء الإحتجاجات السلمية في فرنسا خلال مقابلة مع شبكة ار تي الفرنسية في باريس يوم الإثنين.

و قد تلقى رودريغز و هو أحد رموز حركة السترات الصفراء العلاج في مستشفى كوشين في باريس على إثر إصابة خطرة في عينه التي قد لا يرى بها ثانية.

و قال رودريغز خلال اللقاء " اليوم ندرك أنه من خلال الذهاب الى مظاهرة في باريس قد نصبح ضحايا لوحشية الحكومة" مضيفاً بأنه ليس الوحيد الذي تعرض لإعتداء من قبل قوات الامن الفرنسية.

و شدد أن هذه الإصابة لن تمنعه من المتابعه قائلاً "كل شيء لا يقتلنا يجعلنا أقوى , فقدت عيني و آخرين فقدو أيديهم و أخرين أرجلهم و شخص ما إستشهد و لكن هذا يعزز رغبتنا في مواصلة الكفاح".

و أضاف " لقد أصبت بسلاح يستعمل في المعركة خلال الحرب .. إذاً هل أعلنت الحكومة الحرب علينا .. إنه لأمر محزن , و قبل أن يطالب السلطات الفرنسية بالإعتذار من كل المصابين و المتظاهرين قال لم أكن أفكر أبداً أن شيئا كهذا قد يحدث في فرنسا.