إستهداف دورية لميليشيا قسد في منبج

الأربعاء, 30 كانون الثاني 2019 الساعة 00:30 | سياسة, محلي

إستهداف دورية لميليشيا قسد في منبج

جهينة نيوز:

أفادت مصادر أهلية عن قيام مجهولون بإستهداف دورية لما يسمى الإنظباط العسكري لميليشيا قسد بسيارة مفخخة على طريق حاج عابدين في منبج مما أدى الى إصابة جميع عناصر الدورية, و قد سمع دوي الإنفجار في مناطق واسعه في المنطقة, فيما أكد قالت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي أنه تم مشاهدة ثلاث سيارات اسعاف تهرع للمكان دون معلومات عن حصيلة الانفجار النهائية.

و في سياق أخر قام مجهولون بقتل القيادي في ميليشيا قسد و ابن رئيس ما يسمى إدارة الأسايش وائل محمد العليو بسلاح رشاش مما أدى الى مقتله في الرقة.


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