فقدت خاتمها و بعد 12 عام وجدته في أنفها

جهينة نيوز:

عثرت امرأة بريطانية على خاتمها الذي فقدته منذ 12 عاما، في أغرب مكان يمكن لأحد أن يتخيله.

ووفقا لما جاء في صحيفة "مترو" البريطانية، فقدت خبيرة التجميل أبيغيل تومبسون، الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها.

وتعرضت تومبسون لنوبة عطس شديدة، تسببت في خروج شيئ ما من أنفها، ليتضح لها لاحقا أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.

وقالت تومبسون: "لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي".

وفسر جراح التجميل نافين كافالي الأمر، موضحا أنه شائع، حيث أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف مع تقدم العمر وكبر حجم الأنف حتى تصبح المساحة بداخله أكبر.