روسيا: نتواصل مع لبنان بشأن حبس هنيبعل القذافي

جهينة نيوز:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تتواصل مع الأطراف اللبنانية من أجل إنهاء حبس هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

وقال بوغدانوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية أدلى به اليوم الثلاثاء في القاهرة: "نعرف إنه في سجن لبناني ولكن دون حكم قضائي... برأيي الخاص هذا أمر غير طبيعي، خصوصا أنه خطف من سوريا، وهذا أمر قبيح، لذلك وجوده في السجن أمر غير منطقي ونرغب بوقف هذه المعاناة".

وأكد بوغدانوف أن روسيا "تتواصل مع الأطراف اللبنانية من ممثلي الأحزاب السياسية والطوائف بهذا الشأن"، موضحا: "لكن القرار بيد اللبنانيين".

وأصدر القضاء اللبناني في 14 ديسمبر 2015 مذكرة توقيف بق هنيبعل القذافي بعد استجوابه، بتهمة "كتم معلومات" في قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا.

وتسلمت السلطات اللبنانية هانيبال بعد ساعات على إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد "استدراجه" من سوريا قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع.