أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود ١/٣٠: محب للعلم ناجح وقادر على حمل عدة شهادات معا، تحب النقاش اجتماعي عصبي أمام من يضغط عليك جهودك وطاقتك عالية والأولوية للحب العظيم بحياتك لعائلتك، عندك طاقة وقوة عالية، الفترة القادمة عندك رحلة وحركة تجدد بحياتك عندك بداية مشروع تجاري جديد تستعد لمهمة صعبة تحسن بالمال، وقوع بالتغير حمل وولادة عند بعض، وقصة حب أو علاقة جديدة للبعض ،وعدم استقرار للبعض الآخر المهم استمر بالحب.

برج الحمل:يوم جيد للحركة رغبتك تزيد بتطوير خاصة على صعيد مهني أو فكري لا تخاطر، وانتبه لمالك عندك رحلات عروض سفر انت نشط ديناميكيا، وأخبار من مسافات بعيدة وفي مساعدة بطريقها إليك بشرط ابتعد عن الوهم والمشاعر القوية، تعيد نظر ببعض القرارات.

برج الثور:اليوم ضروري تأسس ميزانية ضمان حقوقك تأخذ التزام سريع وحذر ، تعيد تنظيم أمورك مالية مشتركة فرصة لمكسب مالي، خفف من نفقات متصاعدة اطلب رأي شريك قبل تمسك بقرار، تنشغل بمسائل مالية وأمور صحية وعائلية تبحث بموضوع قرض أو تمويل لا تهمل تفاصيل دقيقة، عندك حنان عطف على صعيد أمور استشفائية أو مرافقة مريض.

برج الجوزاء:غيرتك وحبك للامتلاك مزعج لا ترهق الشريك الإكثار من تدقيق اليوم تزعجه ابتعد عن ضغط عاطفي لا تضع نفسك في وضع مجابهة مع الحبيب حتى لا ينقلب ضدك، انت بحاجة لاستغلال فرصة بما ينسجم مع أمورك عاطفية لا توجه الكلام جارح الخصم اليوم شرس ،لا تخالف القوانين كي لا تدان.

برج السرطان :أنت منشغل اليوم بأمورك اليومية المعتادة واجباتك تأخذ منك وقت كبير اليوم واضافي استغل الفرص، عندك تنبؤ بحقائق ستظهر ،كثرة الأعباء تخليك تهمل واجباتك تعالج مسائل مالية لكن لا تجد لها حل ،انتبه من العمل المتراكم ولا تبالغ أبدا انتبه على غذائك وصحتك فالكل يطلب منك اليوم .

برج الأسد: يوم حلو إيجابي تحقق تقدم تتخطى العقبات يوم مثمر في مصالحة ومصافحة من جديد حدسك القوي يساعدك على الوصول الحظ مالي ومعنوي وحرارة الشوق كبيرة عندك مع الشريك.

برج العذراء:لديك تقلبات عائلية قلق بشأن أحد أفراد عائلتك أو بخصوص عقارات لا تعطي ثقة مطلقة، حاول الاسترخاء وتحدث لشخص تثق به وتطلب مساعدة من قريب أو أخ، لا تختلق مشاكل وتخالف رأي العام لا تناقش بجفاء.

برج الميزان :نهارك حلو نوعا ما زيارات اتصالات اذهب باكرا إلى عملك، يوم منعش محظوظ قادر على نشر هذا نشاط مكثف عندك تصالح على صعيد عاطفي افرح مع الشريك، تعزز علاقتك مع الأقرباء أخ أو جار تنشط بسفر أو باجتياز امتحان ،بالإضافة لتنقلات حركة تواصل، فترة مناسبة لعقد مؤتمر للقيام برحلة لا تكثر من مطالب وتجنب استعمال أسلوب قاسي ابتعد عن تحديات.

برج العقرب : يومك حلو قادر على تعزيز موقعك، فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي كن حذر من نفقات مشتريات غير ضرورية، تناقش موضوع مالي بهدوء لأنه في تسرع باستثمارات في نشاط مهم قوي قلبك لتحصل على مكافأة من جهودك، مصاريف تظهر في الافق أشياء تجلب لك السعادة حاول تبادر بالمصالحة ولا تتأخر.

برج القوس: تتحرر من قيد داخلي اغتنم الفرص ثقتك بنفسك عالية بادر بخطوات جديدة تدعم مكانتك اجتماعية تحصل على مكافأة من الناحية العاطفية حافظ على هدوئك مع الشريك وتفهم واعتني بنفسك تغيير في شكلك تتراجع عن تقدير خاطئ عزز علاقاتك شعبيتك يتصاعد.

برج الجدي : أفكارك اليوم غير عادية ومناخ ليس مناسب أبدا لأي انطلاقة ممكن الأرق نتيجة تفكير طويل هو السبب بما تشعر، اليوم تجنب أي عمل معقد نتيجته تكون سلبية كن حذر من خيبات الأمل، وانتبه على صحتك .

برج الدلو:اليوم فرصك كثيرة وسريعة وصداقات عميقة جدا تترك انطباع جيد عنك ويتقرب الأصدقاء والأحباء منك، أجواء اتفاقية بعمل أو مهمة بدك تنفذها، يومك يمضي بطريقة غريبة تتوصل إلى أشياء مناسبة، اليوم أحلامك عم تتحقق وتصفى للشريك وتطلب رأي آخرين تلبي دعوات نهارك اجتماعي بالعموم .

برج الحوت : اليوم حاول المحافظة على هدوئك لأنك مضغوط نسبيا لحظات متوترة على صعيد مهني وعائلي نوايا الآخرين غير صالحة تجاهك، حاول تقديم صورة جيدة بعملك بدك تنظم أمورك لا تأجل ولا تتردد خذ المبادرة لتلاقي حل بوضعك أنت تحت المراقبة والأضواء أثبت جدارتك بالعمل، غرباء وتسوق مساء الك.