موسكو لن تكشف عن أعمالها المحتملة في حال تدخل قوات أجنبية في فينزويلا

جهينة نيوز:

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الدول التي تخطط للتدخل العسكري في فنزويلا إلى التخلي عن مخططاتها بهذا الصدد.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن “روسيا تصر على أن على جميع من لديه أي مخططات أو خطط أو افكار أو أي افتراضات حول جدوى مثل هذا التدخل التخلي عنها” مضيفا إن موسكو لن تتحدث عن أعمالها المحتملة في حال تدخل قوات أجنبية في فنزويلا.

وتابع ريابكوف “لا يمكننا ولن نقوم بالمضاربة بشأن الأعمال التي يمكن أن تقوم بها روسيا.. هذا غير بناء” مبديا استعداد موسكو للعمل مع كل الجهات المسؤولة من أجل إقامة حوار بين الأطراف الفنزويلية.

وجدد نائب وزير الخارجية الروسي الدعوة لإجراء حوار فنزويلي داخلي قائلا “أكدنا مرارا استعدادنا للعمل مع جميع القوى المسؤولة من أجل إقامة هذا الحوار وهذه الدعوة ما زالت قائمة”.

في السياق ذاته نفى ريابكوف الادعاءات بوجود قوات روسية في فنزويلا وقال “تم نفي كل ذلك منذ زمن.. لا أعلم لماذا يتم أخذ أخبار تتميز بأكبر قدر من عدم الدقة ولا تتفق مع الواقع ولا مع سياستنا حول هذا الموضوع”.

يذكر أن فنزويلا التي تنتهج سياسة تحررية مستقلة تتعرض منذ الأربعاء الماضي لمحاولات ممنهجة لزعزعة استقرارها بتدخل سافر من الولايات المتحدة بعد إقدام رئيسها دونالد ترامب وفي مسرحية معدة سلفا على اعتبار زعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو “رئيسا انتقاليا” لفنزويلا بعد وقت قصير من إعلان الأخير توليه مهام الرئاسة في محاولة انقلاب على السلطة الشرعية.