بولتون: كل من يحاول تهديد غوايدو سيواجه تداعيات وخيمة

الثلاثاء, 29 كانون الثاني 2019 الساعة 23:47 | سياسة, عالمي

بولتون: كل من يحاول تهديد غوايدو سيواجه تداعيات وخيمة

جهينة نيوز:

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، بأن كل من يحاول تهديد المعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن رئيسا لفنزويلا، سيواجه تداعيات وخيمة.

وقال بولتون، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إننا ندين التهديدات غير الشرعية التي وجهها المدعي العام الفنزويلي السابق إلى الرئيس خوان غوايدو".

وتابع بولتون مشددا: "اسمحوا لي بالتكرار – كل من يحاول تقويض الديمقراطية وإضرار غوايدو سيواجه تداعيات وخيمة".

و يذكر أنه في وقت سابق من اليوم أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق صعب، أنه طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، ومنعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.


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