المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف والصواريخ على عطشان ومعان بريف حماة

جهينة نيوز:

خرقت المجموعات الإرهابية مجددا اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب واعتدت بعدد من القذائف وصواريخ غراد على محيط بلدة معان وبلدة عطشان 45 كم شمال مدينة حماة.

وأفادت تقارير إعلامية من حماه بأن “المجموعات الإرهابية واصلت اعتداءاتها بالقذائف والصواريخ على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي حيث استهدفت بعدة قذائف هاون وصواريخ من نوع غراد بلدة عطشان ومحيط بلدة معان في ريف حماة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وكانت التنظيمات الإرهابية اعتدت أمس بقذيفة صاروخية على مدينة سلحب بريف حماة الغربي كما اعتدت هذه التنظيمات أمس الأول بعدد من القذائف سقطت ضمن الأراضي الزراعية على أطراف مدينة محردة بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

سانا