المدعي العام الفنزويلي طارق صعب يطلب فتح تحقيق ضد غوايدو

جهينة نيوز:

أعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب اليوم أنه طلب من المحكمة العليا فتح تحقيق مع زعيم المعارضة اليمينية في فنزويلا خوان غوايدو ومنعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد أكد صعب أنه سلم رئيس المحكمة العليا الوثائق المتعلقة بالتحقيق الأولي الذي فتحته النيابة العامة موضحا أن التحقيقات تتعلق بأعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ الـ 22 من الشهر الجاري.

وفي أول رد فعل له على فتح تحقيق معه قال غوايدو: “إنه لا يقلل من شأن اعتقاله المحتمل وهذا الأمر وارد ولا يفاجئه”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقدم الأربعاء الماضي وفي مسرحية معدة سلفا على اعتبار غوايدو “رئيسا انتقاليا” لفنزويلا بعد وقت قصير من إعلان الأخير توليه مهام الرئاسة في محاولة انقلاب على السلطة الشرعية.