الأسير السعودي يغادر صنعاء وغريفيث يرحب بمبادرة السيد الحوثي بإطلاق سراحه

جهينة نيوز:

غادرت طائرة الصليب الأحمر مطار صنعاء عصر البوم الثلاثاء وعلى متنها الأسير السعودي المريض المفرج عنه بمبادرة إنسانية من قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعد تخلي نظام بلاده عنه. من جانبه رحب مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بالمبادرة الإنسانية لقائد الثورة ومغادرة الأسير مطار صنعاء الدولي معربا عن أمله في قيام من وصفهم بالطرفين في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وكان السيد عبد الملك قدم يوم أمس خلال لقاءه المبعوث الأممي مبادرة إنسانية بالاستعداد لإطلاق الأسير السعودي الذي تدهورت حالته الصحية بفعل مرض مزمن دون أي مقابل وبعد تجاهل النظام السعودي لدعوة تبادل أسرى.

المسيرة نت