توقيع إتفاق للتعاون المصرفي بين سورية و إيران

جهينة نيوز:

وقعت سورية وإيران اليوم اتفاقية للتعاون المصرفي بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي الإيراني بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما لخدمة استقرار القطاع المصرفي وتطويره والمساهمة في تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل التحديات القائمة والظروف الراهنة.

وقع الاتفاقية عن الجانب السوري الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي وعن الجانب الإيراني عبدالناصر همتي حاكم البنك المركزي الإيراني.

وكان البلدان وقعا 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان وذلك في ختام اجتماعات الدورة الـ 14 من أعمال اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة التي عقدت في دمشق.