غالبية الأمريكيين متشائمون من الأوضاع بالولايات المتحدة

جهينة نيوز:

كشف استطلاع جديد للرأي أن الأغلبية العظمى من الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم والقلق إزاء الأوضاع الراهنة داخل الولايات المتحدة في ظل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة لصالح وكالة أسوشيتد برس ونشرت نتائجه اليوم أن 70 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ معربين عن شعورهم بالتشاؤم إزاء تطورات الأوضاع داخل بلادهم.

وأوضح الاستطلاع أن 52 بالمئة من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم أعربوا عن اعتقادهم بأن الأمور ستتجه نحو الأسوأ العام المقبل.

وكان استطلاع للراي أجرته شبكة (أي بي سي) الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست الأمريكيتان أظهر أن نصف الأمريكيين تقريبا لا يثقون مطلقا بترامب ويبدون حذرا شديدا إزاء المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة سواء كانوا من الحزب الجمهوري أم الديمقراطي.

وبعد عامين على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة يبدو ترامب في مأزق مع تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها ليكون بين الرؤساء الأمريكيين الأقل شعبية.