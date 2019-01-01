الصين تكشف لأول مرة عن صاروخ باليستي متوسط المدى

جهينة نيوز:

نشر التلفزيون الرسمي الصيني مقطعا مصورا لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "DF-26"، وقد أجريت الاختبارات في شمال غربي البلاد.

ووفقا لموقع "South China Mourning Post"، فإن الصاروخ يمكن أن يحمل رأسا نوويا ومهمته تدمير الأهداف الأرضية.

وأضاف الموقع أن مدى الصاروخ يتراوح من 3 إلى 5.7 ألف كيلومتر. وهكذا يمكنه أن يصل إلى جزيرة غوام، التي تضم أكبر قاعدة استراتيجية أمريكية في المحيط الهادئ.

وفي وقت سابق، اختبرت الصين منظومة الدفاع الجوي "إس-400" التي اقتنتها من روسيا، حيث تمكنت من تدمير مجموعة من الأهداف على بعد نحو 250 كم.