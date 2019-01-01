فنزويلا: إدارة ترامب تعد لتدخل عسكري في بلادنا

جهينة نيوز:

اتهمت كاراكاس السلطات الأمريكية بالتحضير لتنفيذ تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها حاليا.

وقال مندوب فنزويلا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، خورخي فاليرو، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر نزع السلاح، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعد "للتدخل العسكري" في بلاده.

وشدد فاليرو على أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حق في "بسط الهيمنة" على فنزويلا.

من جانبها، تعهدت نائبة مندوبة الولايات المتحدة لدى المقر الأممي بجنيف، سينتيا بلات، التي تحدثت قبل فاليرو، بأن "تواصل بلادها استخدام كامل أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لدعم خوان غوايدو".

وانسحبت بلات من قاعة المؤتمر خلال كلمة المندوب الفنزويلي لتعود لاحقا إليه بعد انتهاء تصريحاته.