واشنطن تطلق يد غوايدو على أصول فنزويلا في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أعطت واشنطن الثلاثاء، الضوء الأخضر لرئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، لوضع يده على أصول فنزويلا الموجودة في المصارف الأمريكية.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن "وزير الخارجية مايك بومبيو خول في 25 يناير الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو بالسيطرة والتحكم بالأصول الموجودة في حسابات حكومة فنزويلا أو البنك المركزي الفنزويلي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو أي بنك أمريكي آخر".

ووفقا للبيان فإن هذه "الخطوة ستساعد حكومة فنزويلا، التي تعتبرها واشنطن شرعية، على حماية هذه الأصول لصالح الشعب الفنزويلي"، ولم يحدد البيان قيمة أصول فنزويلا الموجودة في الولايات المتحدة في حين يعتقد أن سبب هذا الإجراء تمويل عدوان على فينزويلا على حساب الشعب الفينزويلي.

كذلك دعا "الحكومات الأخرى إلى الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان غوايدو واتخاذ خطوات مماثلة لحماية ميراث فنزويلا من السرقة من قبل نظام مادورو الفاسد"، على حد وصف البيان.

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية قد وجه أمس بإحالة حسابات فنزويلا تحت سيطرة "السلطات الشرعية" للبلاد، وذلك بذريعة تجنب نهبها وتحويل هذه الأموال إلى حل مشكلات المواطنين الفنزويليين، على حد تعبيره.