مصدر: عودة سوريا إلى الجامعة العربية هي الموضوع الأبرز في الاجتماع الوزاري في الأردن

جهينة نيوز:

كشف مصدر مطلع بأن الموضوع الأبرز الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع الوزاري المنتظر عقده في الأردن لوزراء خارجية كل من السعودية والكويت والبحرين والإمارات ومصر والأردن هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

و كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن الأمر المهم الذي سيناقش خلال الاجتماع الوزاري المنتظر عقده في البحر الميت هو إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وأضاف المصدر قائلا "هذه المسألة ستتم مناقشتها بالدرجة الأولى ومن ثم المنطقة إلى أين، لكن هذه بتصوري أهم نقطة سوف يتم العمل عليها".

من جانبه، تحدث مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية يوم أمس عن لقاء سيجمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الخميس المقبل، مع نظرائه من 4 دول خليجية ومصر في منطقة البحر الميت.

وأضاف بأن اللقاء الذي سيعقد في البحر الميت الخميس، هو لقاء تشاوري لتبادل وجهات نظر حول قضايا المنطقة.

هذا وسيضم الاجتماع وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء، إلى استضافة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، نظرائه من دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد اّل نهيان، ومملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن احمد اّل خليفة، والمملكة العربية السعودية معالي السيد عادل الجبير، ودولة الكويت معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وجمهورية مصر العربية معالي السيد سامح شكري، يوم الخميس المقبل في لقاء تشاوري.