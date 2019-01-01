انتقادات تهاجم قرار هيثم أحمد زكي بانتاج جزء ثاني من فيلم" كابوريا"

جهينة نيوز

هاجمت الفنانة المصرية سحر رامي الفنان الراحل حسين الإمام قرار هيثم زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي في صتاعة جزء ثاني لفيلم والده" كابوريا" لكونها زوجة الفنان الراحل حسين الإمام الذي شارك في بطولة الفيلم آنذاك

وأكدت في هجومها أنها ستقوم بمقاضاة هيثم وصناع الجزء الثاني في حال استغلوا اسم الفيلم دون أن يدفعوا حق الأداء العلني الذي ينص عليه القانون وقالت سحر رامي أن هيثم أحمد زكي لا يحق له تقديم فيلم بنفس الأسم دون الرجوع إليها، مشيرة إلى أن الامور ليست بتلك البساطة، فعليه أيضًا أن يرجع للسيناريست عصام الشماع، ويقوم بسداد قيمة الحقوق الأدبية للاسم ومن ثم من الممكن أن يتم قبول تقديمه للجزء الثاني.

كما صرحت الفنانة رغدة بطلة الفيلم ذاته أنها لن تقبل أبدًا أن تكون ضيفة شرف في الجزء الجديد في حال تم عرض ذلك عليها، وعلقت على الأمر أنها ليس لديها أدنى فكرة عن ماهية العمل والفكرة التي ينوي هيثم أحمد زكي تقديمها.