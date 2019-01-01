اعلان الموعد النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2019

جهينة نيوز

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا عن موعد انطلاق وختام بطولة أمم أفريقيا 2019، والتي من المقرر إقامتها في مصر وكذلك موعد إجراء القرعة وذلك بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي.

وقرر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين تأجيل انطلاق البطولة لمدة أسبوع لتنطلق البطولة وفقا للمواعيد الجديدة يوم 21 يونيو / حزيران، وتختتم يوم 19 يوليو / تموز.

كما قرر "كاف" إقامة قرعة البطولة يوم 12 أبريل/نيسان في القاهرة، عند سفح الأهرامات.

كانت تقارير ذكرت أن أمم أفريقيا سيتم تأجيلها، بسبب طلب عدد من الاتحادات التي تضم لاعبين مسلمين في منتخباتها، لما بعد شهر رمضان الذي يبدأ يوم 5 مايو، وينتهي يوم 4 يونيو، وكان مقررا انطلاق البطولة يوم 14 يونيو / حزيران المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلا من الكاميرون، وذلك بعدما تم اكتساح المنافس جنوب أفريقيا في عملية التصويت بنتيجة 16 صوتا مقابل صوت وحيد للملف الجنوب إفريقي.