شرطة فرنسا تعتقل 5 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بمنفذ هجوم ستراسبورغ

جهينة نيوز

اعتقلت الشرطة الفرنسية خمسة أشخاص للاشتباه بصلتهم بالمسلح الذي نفذ هجوما في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ شرق فرنسا الشهر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي فرنسي قوله اليوم: إن “المشتبه بهم اعتقلوا في إطار تحقيق بشأن كيفية حصول شريف شيخات على السلاح الذي استخدمه في الهجوم”.

وكانت الشرطة الفرنسية قتلت المسلح شيخات بعد عملية ملاحقة استمرت يومين وشارك فيها أكثر من700 من أفراد الأمن.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجوم ستراسبورغ الذي وقع في الحادي عشر من كانون الأول الماضي وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين.