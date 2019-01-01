ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.. مع احتمال هطول زخات مطرية غدا

جهينة نيوز

اكد مدير دائرة الرصد الجوي رضوان الأحمد ل" جهينة نيوز" أن البلاد تتأثر بامتداد ضعيف في طبقات الجو كافة

حيث بين الأحمد ان الجو سيكون بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مضيفا أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع لتصبح اعلى من معدلاتها من(2_ 3) درجات مئوية

وليلا يكون الجو مائلا للبرودة ويحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلبة محذرا من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية

وعن حالة الرياح والبحر قال الاحمد

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة

أما البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

وعن حالة الغد بين مدير دائرة الرصد الجوي يكون غائما جزئيا بشكل عام إلى ويتحول خلال ساعات والليل إلى غائم أحيانا لتصبح الفرصة مهيأة لهطول المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد كما ترتفع درجات الحرارة من( 3_ 5) درجات مئوية

درجات الحرارة المتوقعة لليوم الثلاثاء

عظمى صغرى

دمشق ١٤ ٠٦

مطار دمشق. ١٥ ٠٥

النبك ١١ ٠٣

درعا ١٤ ٠٧

السويداء ١١ ٠٣

حمص ١٥ ٠٥

حماة ١٤ ٠٥

اللاذقية ١٤ ٠٨

القرداحة ١٦ ٠٩

طرطوس ١٨ ٠٨

حلب ١٥ ٠٣