حلا شيحة تعتذر عن مسلسل "زلزال"

جهينة نيوز

اعتذرت النجمة المصرية حلا شيحة عن مسلسل "زالزال" والتي كانت من المفترض أن تعود من خلاله ويكون هو أول أعمالها الفنية بعد عودتها من الاعتزال

وبحسب ما ذكره الصحفي صبحي عطري في برنامج "MBC Trending"، فقد تم التأكد من انسحاب حلا شيحة من مسلسل "زالزال"، حيث أنه تواصل معها هاتفيًا وحسمت قرارها بخصوص هذا الشأن، والسبب وراء اعتذارها هي أنها تنوي العودة بعمل سينمائي وليس عمل درامي، بالإضافة إلى انها تقرأ حاليًا سيناريو لأحد الأفلام وستوافق عليه بنسبة كبيرة.

يذكر أن مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان وسيتسبب له الامر مشكلة في إعادة البحث عن ممثلة تلعب دور البطولة أمامه في المسلسل