الرئيس الأسد لـجهانغيري: الاتفاقيات ومشاريع التعاون بين البلدين تحمل بعدا استراتيجيا وتشكل أساسا اقتصاديا متينا 

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الاسد اليوم إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وتناول اللقاء نتائج اجتماعات اللجنة العليا السورية -الإيرانية المشتركة والتي أثمرت عن توقيع 11 اتفاقية من ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد..

واكد الرئيس الأسد خلال اللقاء أن هذه الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تم التوصل إليها تحمل بعدا استراتيجيا وتشكل أساسا اقتصاديا متينا من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سورية وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية، مشددا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على هذه الدول التي تستمر بمحاولة إضعاف البلدين والسيطرة على قرارهما المستقل وكسر إرادة شعبيهما، بعد أن فشلت بتحقيق ذلك عبر دعمها للإرهاب..