الفنان كاظم الساهر يكشف تفاصيل زفافه في لقاء تلفزيوني

جهينة نيوز

حل الفنان كاظم الساهر مؤخرًا ضيفًا عبر شاشة BBC على برنامج "بي بي سي تريندينغ"، وتحدث خلال المقابلة عن تفاصيل جديدة في حياته الخاصة، لافتًا إلى موضوع زفافه الذي شغل محبيه في الفترة الماضية والذي لم يحدد موعده حتى الآن.

كشف الفنان كاظم الساهر في لقائه الاخير مع قناة BBC تفاصيل جديدة عن موضوع زفافه الذي شغل جمهوره في الفترة الاخيرة

وقال الساهر في حال حدوث أي شيء جديد فيما يخص موعد الزفاف، فسيكون الجمهور على علم بكل التفاصيل فور حدوثها، وأضاف أنه دائمًا ما يكون في حالة من الحب والعشق، ومن الممكن أن يعيش الحب في مخيلته حتى لو لم يكن موجودًا في الواقع لأن هذا أمر مهم لعمله الفني.

وأعرب القيصرعن شوقه الكبير لبغداد وعن رغبته بالذهاب هناك في حال أصبحت الأمور أفضل وكانت الأوضاع مستقرة، وحول احتمال اختيار اغنيته "سلام عليك" لتصبح النشيد الوطني فقال أنه يتمنى ذلك بالتأكيد

الجدير ذكره، أن الفنان كاظم الساهر كان قد أعلن خطوبته أمام الجمهور خلال إحدى حفلاته التي أحياها في واشنطن العام الماضي، وأكد وقتها لجمهوره على المسرح أنه سيخبرهم بكافة التفاصيل فور حدوثها ولن يخبئ شيئًا عن محبيه.