الذهب بأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر

جهينة نيوز

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر اليوم في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على خلفية استهداف واشنطن شركة هواوي الصينية.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ ال14 من حزيران الماضي عند 53ر1304 دولارات في التعاملات المبكرة كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 70ر1302 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين في حين هبطت الأسهم الآسيوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1331 دولارا للأوقية.

وبلغت أسعار الفضة 74ر15 دولارا للأوقية فيما هبط البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 50ر 808 دولارات