بكين: دوافع سياسية وراء محاولات التشهير والتضييق على عمل "هواوي" بامريكا

جهينة نيوز

طالبت الصين اليوم الولايات المتحدة بالتوقف عن قمعها غير المبرر للشركات الصينية ولا سيما شركة هواوي تكنولوجيز.

وكان القائم بأعمال المدعي الأميركي ماتيو ويتاكر اعلن في وقت سابق عن توجيه اتهامات إضافية ضد شركة هواوي والمديرة المالية مينغ وانتشو.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان نقلت وكالة رويترز مقتطفات منه "العزم على حماية المصالح المشروعة للشركات الصينية بكل حزم" مشيرة إلى ان دوافع سياسية وراء محاولات التشهير وخنق عمل شركة هواوي في الولايات المتحدة.

وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات الجنائية الجديدة التي وجهتها الولايات المتحدة لشركة هواوي ومديرتها ب//التخطيط لانتهاك العقوبات الأميركية على إيرا ن// وطالبت واشنطن بالكف عن القمع غير المبرر للشركات الصينية وإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق مينغ .

ويواجه عملاق التقنية الصيني هجوما واسعا من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين في محاولة لتعطيل عجلة الاقتصاد الصيني.