أمريكا تقدم طلبا رسميا لتسليم مديرة "هواوي" بتهمة التحايل على البنوك!

جهينة نيوز

أعلنت كندا اليوم الثلاثاء عن تلقيها طلبا رسميا من الولايات المتحدة الأمريكية بتسلم المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية منغ وان تشون، بسبب اتهامات بالتحايل على بنوك.

وقال نائب المدعي الأمريكي الأمريكي بالوكالة، ماثيو ويتاكر، إن وزارة العدل الأمريكية أصدرت قرارين بالاتهام باتهامات يصل مجموعها إلى 23 اتهاما ضد شركة "هواوي" والشركات التابعة لها، وأبرزها منغ وان تشون، أبرزها متعلقة بالأسرار التجارية وانتهاكات العقوبات.

وقالت شبكة "سي بي سي" الكندية، إن وزارة العدل الكندية تلقت طلبا رسميا من الولايات المتحدة، بضرورة تسلم المديرة المالية لهواوي.

من جانبها نفت الخارجية الصينية ضلوع المديرة المالية لشركة هواوي في الاتهامات الموجهة لها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، إن بكين تحث الولايات المتحدة على سحب مذكرة التوقيف على الفور بحق منغ وان تشون، وتجنبها طلب تسلمها من كندا.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت أنها ستواصل السعي لتسلم منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة "هواوي" التي احتجزت في كندا في ديسمبر/ كانون الأول، فيما يتعلق بمؤامرة للاحتيال على بنوك.

وتواجه منغ اتهامات أمريكية بأنها أساءت استغلال صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات إلى إيران في انتهاك للعقوبات، بحسب "رويترز".

وجاء في البيان الصادر عن وزير الخارجية الكندي خريستي فريلاند، أن أوتاوا تشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقال غير القانوني لمواطنين كنديين وتدعو إلى الإفراج الفوري عنهم.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/ أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي"، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

اقترحت شركة "هواوي" الصينية فتح مختبرات التطوير لتهدئة مخاوف التجسس والمخاوف بشأن المخاطر الأمنية لمنتجاتها، ردا على مزاعم تتهم منتجاتها بالقدرة على التجسس.