وزارة النقل: الأجواء السورية آمنة والفريق الفني الأردني استطلع واقع المطارات

جهينة نيوز

أكد مصدر في وزارة النقل تلقي الوزارة عدة طلبات خلال الشهر الفائت من شركات طيران عربية ترغب باستئناف عملها إلى المطارات السورية، والعبور في الأجواء السورية.

وبيّن المصدر لصحيفة الوطن أن الفريق الفني الأردني استطلع واقع المطارات السورية، مؤكداً انفتاح الجانب السوري وجاهزيته، وبأن الأجواء السورية آمنة حيث إن الطائرات السورية التابعة لمؤسسة الطيران العربية السورية والخاصة، وطائرات الأصدقاء مستمرة في العمل وبصورة طبيعية تقلع وتهبط بشكل يومي إضافة إلى أن شركة طيران عراقية تقوم حالياً بالتشغيل من وإلى سورية وفق برنامج منتظم.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد لوكالة سبوتنيك أن بلاده تنوي استئناف حركة الطيران إلى سورية فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.

وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه يوم الخميس إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سورية.

وقال وزير الخارجية الأردني: إن قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني، مضيفاً: كان ثمة فريق فني في سورية منذ بضعة أيام، ولو اطمأن ذلك الفريق لعدم وجود تهديد لرحلات الطيران، فستناقش السلطات المعنية في كلا البلدين إمكانية استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية، وتابع الصفدي: من جانبنا، بالطبع، فالقرار متوقف على التأكد من ضمان السلامة.

وأكد الوزير أن القرار سيكون فنياً بشكل بحت، فقال: المناقشة هي فنية، وما أن يتم استكمال التقييم الأمني، وما أن يرضى المسؤولون المعنيون لعدم وجود مخاطرة أمنية، سوف يناقش الجانبان الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات.