بيلوسي تأذن لترامب بإلقاء خطاب حالة الاتحاد

جهينة نيوز

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إلقاء خطابه عن حالة الاتحاد في 5 فبراير، بعد إنهاء "الإغلاق" الحكومي.

وجاء في كتاب وجّهته إلى ترامب "أدعوكم لإلقاء خطابكم عن حال الاتحاد قبل الدورة المشتركة للكونغرس في 5 فبراير في قاعة مجلس النواب"، مؤكدة أن الرئيس وافق على الموعد الجديد بعد أن اضطر لإرجاء خطابه الذي كان مقررا في 30 يناير بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن "الإغلاق الحكومي".

وبعثت بيلوسي برسالة إلى ترامب يوم 16 يناير حثته فيها على إرجاء إلقاء الخطاب أو تقديمه إلى الكونغرس مكتوبا.

وقام ترامب إثر ذلك بمنع رئيسة مجلس النواب من استخدام طائرة عسكرية في رحلة يصحبها فيها مشرعون آخرون إلى أفغانستان لزيارة القوات الأميركية هناك.