أول تعليق من العمال الكردستاني على هجوم الاهالي على قاعدة تركية شمال العراق

جهينة نيوز:

نفى حزب العمال الكردستاني، اليوم الاثنين، اتهامات أنقرة بضلوع أعضائه وراء اعتداء على قاعدة القوات التركية في محافظة دهوك (إقليم كردستان ) شمالي العراق.

وفي حديث لـ"نوفوستي"، قال عضو المكتب الإعلامي للحزب، كاوا شيخموس، إن التصريحات التركية حول وقوف مسلحي الحزب "عارية عن الصحة".

وتابع أن الاحتجاجات التي شهدتها ناحية شيلادزي في محافظة دهوك جاءت "ردا على اعتداءات الدولة التركية على مناطق يقطنها سكان مدنيون، وأن الغارة الأخيرة التي شنها الطيران التركي في هذه المنطقة قبل أيام أسفرت عن مقتل 4 أشخاص إضافة إلى جرح وفقدان آخرين.

والسبت الماضي، أعترفت وزارة دفاع النظام التركي بتعرض إحدى قواعدها العسكرية شمال العراق لهجوم من قبل متظاهرين أكراد زعمت إنهم مدفوعون من "حزب العمال الكردستاني". وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الهجوم أسفر عن أضرار جزئية طالت مركبة ومعدات عسكرية في القاعدة.

وقال شيخموس، معلقا على هذه التصريحات، إن الاتهامات التركية ليست سوى "أكاذيب تريد تركيا أن تقول بها للعالم أن حزب العمال يقف وراء تحريض الناس لصرف الأنظار عن تصرفات الدولة التركية".

وتابع أن الحزب لا يملك مواقع قتالية أو مقاتلين في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن مقاتلي الحزب يتمركزون في مواقع جبلية وعرة داخل تركيا وفي مناطق على حدودها مع العراق وليس في القرى أو الأحياء السكنية.

ويوم السبت، هاجمت مجموعة من سكان محافظة دهوك قاعدة عسكرية تركية بناحية شيلادزي خلال مظاهرات اندلعت منذ يومين على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من مواطني المنطقة.

واقتحم المتظاهرون الأكراد القاعدة التركية وأحرقوا بعض المعدات والآليات العسكرية واستولوا على بعضها الآخر، في تصعيد تمت تهدئته بعد تدخل من قوات "البيشمركة" التابعة لحكومة البرزاني الى جانب القوات التركية في حين إستدعت السلطات العراقية السفير التركي و سلمته إحتجاج رسمي على قيام الجيش التركي بإطلاق النار على المدنيين و إستمراره بخرق الأراضي و الاجواء العراقية.