عصابات أردوغان تهدد المواطنين في جرابلس ... حتى الكلام ستحاسبون عليه

جهينة نيوز:

أصدر ما يسمى مدعي عام جرابلس الإرهابي احمد حسون التابع لقوات الاحتلال التركي تعميم لقوات ما يسمى الشرطة الحرة و الشرطة العسكرية الحرة التي تتبع للإحتلال التركي و عصاباته في جرابلس يقول فيه أن ظاهرة تأيد الدولة السورية و ما أسماه بلغته (النظام الاسدي) أصبحت ظاهرة منتشرة بين المواطنيين في جرابلس بدون أي رادع أو خوف, و حذر التعميم من ظاهرة الحديث بين الناس عن دعمهم لسيادة الدولة السورية و كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي, و طالب بإعتقال كل من يعلن ولائه للدولة السورية و تقديمه للقضاء ليتم محاكمته.

و يذكر أن بطش العصابات الارهابية دفع المواطنيين للتمرد و إصدار بيانات تطالب بدخول الجيش العربي السوري في غالبية المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال التركي و الاحتلال الامريكي.

و كانت ميليشيا قسد قد عذبت مواطن سوري في الرقة كذلك بتهمة إصدار بيان يطالب الجيش بحماية الرقة من بطش عصابات قسد, بينما في إدلب قد تصل عقوبة ميؤيدية الدولة السورية الى الاعدام.

تنسيقيات الارهابيين