ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قرب الحدود الإدارية بين ريف دمشق وحمص

جهينة نيوز:

خلال متابعتها الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة بريف دمشق أكثر من 115 ألف حبة كبتاغون و262 كغ من الحشيش معدة للتهريب والإتجار بها في إحدى المزارع على الحدود الإدارية بين محافظتي ريف دمشق وحمص.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “من خلال المتابعة الدقيقة وبناء على معلومات استخبارية وتحريات ميدانية وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء تمت مداهمة إحدى المزارع على الحدود الإدارية بين محافظتي ريف دمشق وحمص وبتفتيش المزرعة تم العثور على كميات من الحبوب المخدرة ومادة الحشيش مطمورة تحت التربة وهي معبأة بأكياس من النايلون السميك لحمايتها من الرطوبة”.

وبين المصدر أنه تم انتشال المخدرات وبحصرها تبين أنها تحوي أكثر من 115 ألف حبة كبتاغون و262 كغ من الحشيش بعضها تم تصنيعه وجاهز للاستخدام والكمية الأخرى في طور الإعداد والتصنيع.

وشدد المصدر على “أهمية تعاون الأهالي والسكان المحليين مع الجهات المختصة والأخرى المعنية بحماية المدنيين من كل ما يؤثر على حياتهم سلباً أو يهددها في إطار من الجهود المشتركة والتعاون لحماية وطننا وأبنائه وضمان مستقبل آمن ومشرق لهم”.

وضبطت الجهات المختصة في الـ20 من الشهر الجاري نحو 116 ألف حبة كبتاغون و70 كغ من الحشيش في إحدى المزارع بريف حمص الغربي.

وتعمل الجهات المختصة في مختلف المحافظات على مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وملاحقة الأشخاص المتاجرين بها والمروجين لها حيث تم خلال الفترة الماضية إلقاء القبض على عدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم من المواد المخدرة وتقديمهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.