استجواب فرانسوا هولاند بإغتيال صحفيين

جهينة نيوز:

استجوب قاض فرنسي، الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، اليوم الاثنين، كشاهد في إطار تحقيق في اغتيال صحفي وصحفية في مالي عام 2013، بحسب أحد معاوني الرئيس الفرنسي السابق.

واختطف كلود فيرلون وجيسلان دوبون وكانا يعملان في إذاعة فرنسا الدولية (آر.أف.إي) وقتلا في مدينة كيدال شمالي مالي يوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على يد من يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون. وعثر على جثتيهما قرب سيارة دفع رباعي استخدمها الخاطفون، وفقا لوكالة "رويترز".

وخضع أولاند وبرنار باجوليه المدير السابق للمخابرات الخارجية للاستجواب هذا الشهر وفي ديسمبر/ كانون الأول بخصوص تصريحات أدلى بها أولاند للصحفيين في أحاديث خاصة يبدو أنها تتنافى مع التحقيق.

وقادت فرنسا حملة عسكرية في يناير/كانون الثاني 2013 بزعم طرد متشددين إسلاميين من شمال مالي (مدعومين من الغرب) بعد أن هددوا بمهاجمة العاصمة باماكو في تدخل وصفته فرنسا بأنه نجح إلى حد كبير.

لكن أجزاء كبيرة من البلاد لا تزال تعيش فوضى أمنية رغم اتفاق السلام الذي وقعه زعماء الطوارق في منتصف 2015 بهدف عزل الجهاديين.

كان الصحفيان يجريان مقابلة مع انفصاليين من الطوارق قبل اختطافهما.