بابا الفاتيكان: الجنس "هبة من الرب"

جهينة نيوز:

أكد بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، أن الجنس ليس وحشا، بل "هبة من الرب" مشددا في الوقت ذاته على أهمية التربية الجنسية.

ونقل الصحفيون الذين رافقوا البابا على متن رحلة العودة من زيارته الرسولية إلى بنما: "في المدارس، ينبغي العمل على التربية الجنسية".

وأضاف البابا "الجنس ليس وحشا، بل هبة من الرب من أجل الحب. وحقيقة أن بعض الناس يستخدمونه لأغراض كسب المال أو الاستغلال، هذه مشكلة أخرى".

يذكر أن البابا شدد على ضرورة التثقيف الجنسي الكامل، على حد تعبيره، "دون استعمار إيديولوجي"، ما قد يؤدي إلى تدمير الإنسان.

يذكر أن البابا فرنسيس هو رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، التي يزيد عدد أتباعها في جميع القارات عن 1.2 مليار شخص.

وكالات