دب بري ينقذ طفل من التجمد

الإثنين, 28 كانون الثاني 2019 الساعة 18:11 | منوعات, منوعات

دب بري ينقذ طفل من التجمد

جهينة نيوز:

قال صبي يبلغ من العمر ثلاث سنوات من ولاية نورث كارولينا الأمريكية، أن دبا أنقذه بعد ضياعه في الغابة لمدة يومين.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" اختفى الطفل من الفناء الخلفي لمنزل جدته حين كان يلعب مع أخيه وأخته.

وانضم مئات من المتطوعين وضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن الطفل المفقود، فضلا عن طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة.

وكان سبب القلق الخاص لدى رجال الإنقاذ يكمن في أن الطفل كان يرتدي ملابس خفيفة للغاية، ويمكن أن يتعرض للإصابة بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

وتأخر البحث لمدة يومين بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وعندما تم إنقاذ الطفل قال أنه قضى وقته في الغابة برفقة صديقه الجديد "دب أسود" الذي لم يدعه يتجمد.

وقالت خالة الطفل "إن الله بعث له صديق لحمايته، المعجزات تحدث".

وبحسب الأطباء في المستشفى فإن صحة الطفل جيدة، ولا يوجد ما يهددها.

سبوتنك


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