السيسي رداً على ماكرون: مصر لا تستخدم المدرعات لقمع المتظاهرين

جهينة نيوز:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض حديثه عن حقوق الإنسان إن مصر ليست أوروبا أو أمريكا، إنما دولة لها خصوصيتها، جاء ذلك في معرض حديثه عن حقوق الإنسان.

وأضاف الرئيس المصري في حديثه خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "لن أقبل أن أكون في منصبي دون إرادة مصرية، أنا متواجد بإرادة مصرية، وإذا رغب الشعب في رحيلي سأترك منصبي".

وتابع السيسي: "مصر لا تبنى بالمدونين، بل بالإصلاح والتنمية".

وأوضح: "نحن لا نراكم بعيوننا المصرية، نحن نراكم بعيونكم الأوروبية، يجب أن ترونا بعيوننا المصرية لأن الوضع مختلف".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه لا يوجد هناك شيء "نخاف منه"، فمصر لا تستخدم المدرعات لقمع المتظاهرين، والدستور يكفل للمواطنين حرية التعبير والتظاهر أيضا.

و كان ماكرون قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي من القاهرة، إن "المجتمع المدني الناشط والحيوي هو الضامن ضد التطرف والإرهاب، و أضاف تطرقت مع السيسي لوضع المنظمات غير الحكومية في مصر وللمواقع الإلكترونية المغلقة".

و يذكر أن الغرب يضغط على مصر للسماح بحرية التعبير لتنظيمات متطرفة مثل حركة الإخوان المسلمين الارهابية و ينتقد محاكمة الرئيس الإخواني محمد مرسي.