القبض على 5 أشخاص يتاجرون بالدقيق التمويني بحمص

جهينة نيوز:

ألقى عناصر قسم شرطة باب السباع بحمص القبض على 5 أشخاص بحوزتهم كمية من الدقيق التمويني بقصد الإتجار به في مدينة حمص.

وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أنه نتيجة للمتابعة الحثيثة وبناء على معلومات دقيقة حول أشخاص يتاجرون بالدقيق التمويني وأماكن بيعهم المادة ألقت دورية من قسم شرطة باب السباع القبض على 5 أشخاص وبحوزتهم 14 كيسا من الدقيق مهربة من عدة أفران بقصد الإتجار بها وبيعها لمحلات تعد المعجنات في الأحياء الشعبية.

وأكد المصدر أنه تمت مصادرة الطحين وبعد التحقيقات الأولية مع الموقوفين لمعرفة المتورطين معهم سيتم تقديمهم للقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.