لافروف: ضرورة القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب وعودة المنطقة إلى سلطة الدولة السورية

جهينة نيوز

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيده ضرورة القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب وعودة المنطقة لسلطة الدولة السورية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني في موسكو اليوم: “إن تواجد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب لا يتطابق مع الاتفاق الروسي التركي بشأن هذه المنطقة ونحن ملتزمون بالقضاء على هذه البؤرة”.

وأشار لافروف إلى جهود كازاخستان في عقد لقاءات أستانا حول الأزمة في سورية موضحا أنه تم الإعداد لعقد اللقاء ال12 في أستانا منتصف الشهر المقبل.

وكان عقد 11 اجتماعا بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.

وأوضح لافروف أنه سيتم عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سورية الشهر المقبل.

بدوره شدد وزير الخارجية الكازاخي بيبوت اتامكولوف على الشراكة المتينة بين روسيا وكازاخستان وعمق العلاقات الثنائية في مجالات عدة.