أردوغان: الهدف من تأسيس منطقة آمنة شمال سورية "عودة ملايين السوريين من تركيا"!

جهينة نيوز

افاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف من تأسيس منطقة آمنة هو عودة 4 ملايين سوري في تركيا إلى بلادهم.

وقال أردوغان في الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول:" إلى الآن عاد نحو 300 ألف سوري إلى أراضيهم التي تم تطهيرها من الإرهابيين، مثل أعزاز وجرابلس والباب وعفرين، مبينا أن إقامة منطقة آمنة في الأراضي السورية المقابلة للحدود الجنوبية لتركيا سيكون كفيلا بارتفاع عدد العائدين إلى الملايين"، وفقا لوكالة "الاناضول".

وقال أردوغان: "سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق نهر الفرات قريبا، تماما كما حققناه في مناطق أخرى".

ولفت لوجود تنسيق مع الدول التي لها قوة عسكرية على الأرض، وعلى رأسها روسيا وأمريكا، مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية من الدولتين.

وشدد على أن هدف تركيا هو ضمان أمنها القومي وتعزيزه إلى جانب ضمان وحدة الأراضي السورية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أنفقت بحسب معطيات الأمم المتحدة، حتى اليوم 35 مليار دولار على كافة اللاجئين، وفي طليعتهم قرابة 4 ملايين سوري.

وقال الرئيس التركي: "الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده المتعلقة بمساعدة اللاجئين".

وأكد أردوغان: "أنهم سيقضون على بقايا داعش التي تركت في المنطقة عن عمد وعلى داعش الذي سيق عن عمد تجاه تركيا".

وبين أن البلدان الغربية سعت لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر".

وقال إن بلاده:"لم تقضِ على المنظمات الإرهابية فحسب، بل بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع".