واتساب" يطرح نسخة تجريبة جديدة بمزايا جديدة ومميزة

جهينة نيوز

طرحت شركة "واتساب" نسخة تجريبية جديدة تحمل رقم إصدار "WhatsApp 2.19.18"، تحمل العديد من المزايا الجديدة للتطبيق.

ووفق ما ذكر موقع "wabetainfo"، في خاصية تصفّح المستخدم للصور، سيرى المستخدم خيارات جديدة عند الضغط على زر "الثلاث نقاط"، وهي "Show in Chat" و "Set as" و "Rotate"، إذ يُتيح الخيار الأوّل معرفة مكان مشاركة هذه الصورة أو الفيديو المحدد في الدردشة الفردية أو الجماعية، ومعرفة مصدرها الأصلي.

وستمكن تلك الخاصية الجديدة مستخدم "واتساب" أيضًا من الانتقال بصورة مباشرة للدردشة التي جرت فيها تلك الصورة، كما ستمكن أيضًا المستخدم من معرفة التوقيت، الذي تم إرسال تلك الصورة فيه عبر "واتساب".

أمّا خيار "التعيين" "Set as"، فحصل على تغييرات جديدة، حيث بدلًا من الخيارات الفردية للصور وهي "تعيين كصورة ملف شخصي" و "استخدام الصورة لمجموعة" و "استخدام الصور كخلفية"، تم تبسيط القائمة بخيار واحد، حيث عند الضغط عليه ستظهر هذه الخيارات في قائمة جديدة.

أما لخيار الثالث وهو التدوير"Rotate" ، فبدلًا من وجود خيارين وهما "التدوير لليسار" أو "التدوير لليمين"، أصبح خيار واحد وللتدوير في كافة الاتجاهات.

ويتوفر ذلك التحديث على تطبيق "واتساب" على نظام تشغيل "آي أو إس"، والنسخة التجريبية "بيتا" عبر نظام تشغيل "أندرويد"، كما يمكن أن يتم دعمها للتطبيق الأساسي في وقت لاحق.