بوغدانوف: تشكيلة لجنة صياغة الدستور السوري جاهزة.. لكن!

الإثنين, 28 كانون الثاني 2019 الساعة 14:47 | سياسة, عالمي

بوغدانوف: تشكيلة لجنة صياغة الدستور السوري جاهزة.. لكن!

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني.

وقال بوغدانوف للصحفيين اليوم الاثنين:"لقد تم الاتفاق عليها (التشكيلة) تقريبا".

وأضاف: "كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تعتبر هذا الطلب غريبا، حيث أن القضية قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع الحكومة و"المعارضة" في سوريا. ومع ذلك، اعتبر أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ليست صعبة.

ويشار إلى أن تشكيل لجنة دستورية لصياغة دستور سوري جديد تمّ التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم التفاهم على تشكيل لجنة دستورية من 150 شخصية، ثلثهم يمثلون الحكومة والثلث الآخر "المعارضة السورية" والثلث الثالث من المستقلين ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: نوفوستي


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا