وفاة رئيس "المجلس الدستوري الجزائري" قبيل الانتخابات الرئاسية

جهينة نيوز

أعلن اليوم في الجزائر عن وفاة رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، عن عمر ناهز 76 سنة، بعد صراع مع المرض.

وأعلن بيان للمجلس الدستوري أن مدلسي توفي، فجر اليوم الاثنين، وذلك بعد عودته إلى أرض الوطن، منذ يومين، بعد فترة علاج في فرنسا. وسيوارى الثرى اليوم بمقبرة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية.

ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي الذي شغل عدة مناصب وزارية منها، المالية، الخارجية والتجارة، وكذا منصب مستشار برئاسة الجمهورية، كان بصدد الإشراف على التدابير الدستورية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في الـ 18 نيسان/ أبريل المقبل.

ويمنح الدستور الجزائري لرئيس المجلس الدستوري صلاحية تسلم ملفات المترشحين للرئاسة شخصياً، وقبولها أو رفضها وإعلان نتائج الانتخابات.

ومن المقرر أن يتخذ المجلس الدستوري الجزائري جملة من الإجراءات الاستعجالية على خلفية وفاة رئيسه. وهي الإجراءات التي ينص عليها تشكيل المجلس، ومنها المادة 81 التي تنص على أنه "في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا"، بحسب صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وعلى نائب رئيس المجلس الدستوري، الاجتماع بأعضاء المجلس وتسجيل إشهاد يبلغ لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفة فورية، وعليه يكون على رئيس الجمهورية تعيين رئيس جديد للمجلس بحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.

وجاءت وفاة رئيس المجلس الدستوري، في وقت تنتظر البلاد إجراء انتخابات رئاسية، ومن المتوقع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام المقبلة عن رئيس جديد للمجلس الدستوري، قبل فتح باب تقديم ملفات الترشح للرئاسة.