الحشد الشعبي بانتظار أوامر القيادة للعبور إلى سوريا وتحرير الحدود من ارهابيي "داعش"!

جهينة نيوز

أعلن "الحشد الشعبي" العراقي عن إكمال قواته جميع الاستعدادات للعبور إلى سوريا لتحرير المناطق الحدودية من "داعش" الإرهابي غربي الأنبار.

وأكد قائد عمليات "الحشد الشعبي" لمحور غرب محافظة الأنبار، قاسم مصلح، اليوم الاثنين عن إكمال قواته كافة استعداداتها للعبور إلى مناطق العمق السوري لتحرير المناطق الحدودية من تنظيم "داعش" الإرهابي غربي الأنبار.

وقال مصلح في تصريح لـ"المعلومة"، إن "قوات الحشد الشعبي المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا أكملت كافة استعادتها لاقتحام مناطق ارتكاز "داعش" القريبة داخل العمق السوري القريبة من الشريط الحدودي مع العراق وتحريرها من مجرمي التنظيم للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني".

وأضاف مصلح أن "قوات الحشد الشعبي بانتظار الأوامر من القيادات العليا لاقتحام مناطق ارتكاز داعش في العمق السوري بعد تطويق كافة المناطق الصحراوية الممتدة من الأراضي العراقية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا".

وقال القائد في عمليات "الحشد الشعبي": إن الهدف من اقتحام هذه المواقع هو تأمين الشريط الحدودي مع سوريا والقضاء على المجاميع الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار القاطع الغربي للمحافظة ومحافظات العراق الأخرى.

وأكد مصلح أن الحكومة العراقية لديها تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري في عملية تأمين الحدود بين الطرفين والقضاء على عصابات "داعش" الاجرامية.